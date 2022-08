Jean-Luc Delarue : Son ex Elisabeth Bost s'est remariée !

Le 23 août 2022, cela fera dix ans que l'animateur et producteur Jean-Luc Delarue est décédé. Il a perdu la vie à 48 ans, des suites du cancer de l'estomac et du péritoine. S'il laisse une immense empreinte dans le PAF, le patrimoine audiovisuel français, sa disparition a aussi entraîné une guerre d'héritage. Le Parisien de ce lundi revient à cette bataille et révèle par la même occasion que son ex-compagne et mère de son fils Jean, Elisabeth Bost, s'est remariée.

L'article du Parisien s'intéresse à ce qu'a légué Jean-Luc Delarue ainsi qu'à Elisabeth Bost, entrée dans une bataille judiciaire avec la veuve du présentateur-star. Une lutte très complexe entre celle qui a été sa compagne entre 2005 et 2009, mère de son fils, Jean (16 ans le 21 octobre), et la femme qu'il a épousée trois mois avant de mourir, Anissa Khelifi-Delarue. Dans les colonnes du quotidien, on apprend alors qu'Elisabeth Bost, qui a perdu son procès contre la dernière épouse de Jean-Luc Delarue, s'est remariée.

"[Elisabeth Bost] s'est remariée en 2020 et a continué sa carrière dans les médias. Elle a notamment été chroniqueuse du Grand 8 de Laurence Ferrari sur D8, entre 2012 et 2016. Et a signé un documentaire, Destins d'orphelins, diffusé sur France 5 en 2019. Avant un livre, Grandir avec l'absence, paru en 2021", écrit le journal. Il n'en saura pas plus sur le sujet "Delarue", elle a refusé de s'exprimer de nouveau sur son ex-mari a indiqué Ève Ewing, patronne de Réservoir Prod, à l'origine d'un documentaire que diffusera TF1 en prime ce mercredi 24 août.

Celle dont la carrière a été lancée à la fin des années 1990 par Jean-Luc Delarue poursuit donc sa vie, tournant la page de la lutte de succession. Elle avait perdu son procès contre Anissa Khelifi en 2016, "procédure lancée pour réclamer l'annulation du mariage de cette dernière pour défaut de consentement de Jean-Luc Delarue, alors en phase terminale de son cancer", précise Le Parisien. Si elle ne veut plus parler de l'homme de télévision, elle est restée proche de Jean-Claude Delarue, le père de l'animateur, à la différence d'Anissa Khelifi qui a coupé les ponts avec la famille de son défunt époux.