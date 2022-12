Jean-Luc Reichmann : Il interrompt son émission pour appeler son fils "extraordinaire", séquence inattendue

Lorsqu'il ne se trouve pas sur un plateau télé ou sur le tournage de sa série Léo Mattéï, Jean-Luc Reichmann se consacre à son rôle de papa. Avec sa compagne Nathalie Lecoultre, il a justement la chance d'être à la tête d'un joyeux clan recomposé de six enfants. Du côté de Nathalie, on lui connaît trois enfants nés d'une précédente relation : Léo, Lou et Lola. Quant à l'animateur, il a déjà présenté au grand public sa fille Rosalie et son fils Swann, tous deux issus de son ancienne idylle avec Nathalie Leboutte. Toutefois, toujours très soucieux de préserver sa vie privée, pas question pour Jean-Luc Reichmann de surexposer les siens.

Quelle ne fut alors pas la surprise ce samedi 17 décembre lorsqu'il a décidé sur un coup de tête d'appeler son fils dans Les 12 Coups de midi, en plein milieu d'émission. Et pour cause, un peu perdu à l'évocation du mot "rodave" lors d'une question, Jean-Luc Reichmann a préféré se tourner vers son adolescent pour en apprendre la signification plutôt qu'à sa fidèle voix-off Zette. "Ça va ? On est en direct à la télévision", lui a-t-il d'abord expliqué. Et de lui demander : "Dis-moi, quand un jeune se fait rodave, tu sais ce que c'est 'rodave' ?"

Jean-Luc Reichmann, papa gaga

Malheureusement, son fils n'était pas beaucoup plus avancé que son père sur la question. "Je ne sais pas moi, ça peut être plein de choses", a-t-il lâché. Jean-Luc Reichmann a ensuite complètement délaissé le jeu pour continuer à parler à son enfant. "Tu fais quoi, là ?", lui a-t-il demandé. Et pour le principal intéressé de répondre : "Là, je travaille". "Tu travailles ? Je ne le crois pas ! Il est extraordinaire, c'est mon fils et je l'aime", a alors réagi le présentateur. Et de conclure avec tendresse : "C'était juste pour te faire un bisou et savoir comme ça allait."

Une fois cet échange improvisé entre père et fils terminé, la définition de "rodave" a enfin pu être apportée. Et cela veut dire "se faire griller". Nul doute que Jean-Luc Reichmann a dû en avertir son fils dès la fin du tournage de l'émission !