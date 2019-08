Jean-Marie Bigard : Furieux, il pousse un coup de gueule...

Samedi 10 août 2019, l'humoriste Jean-Marie Bigard s'est emparé de son compte Facebook suivi par presque 300 000 fans afin de pousser un gros coup de gueule. L'artiste de 65 ans est la victime d'utilisateurs ayant décidé de s'en prendre à lui...

"Les amis !! Petit message pour les petits malins qui "dénoncent la vulgarité de mes vidéos" à Facebook pour me faire bloquer le compte. Je comprends pas le concept ??!.. si tu m'aimes pas, tu regardes pas, tu t'abonnes pas et surtout tu viens pas sur ma page... Ici je poste et j'écris toutes les conneries qui me font marrer et que je souhaite partager avec mes amis, de France et d'ailleurs. Ici c'est que de l'amour et du rire, alors pourquoi tu viens nous emmerder ?? Je lis tous les commentaires, y a que des gens qui veulent se détendre ici, des gens bienveillants, des filles et des mecs qu'ont envie qu'on les laisse rire de tout, sans qu'on les fasse chier. Bref, laissez-nous tranquille, et allez vous faire... embrasser. Tu aimes mon humour ? Viens me voir en spectacle", a commenté le mari de la comédienne Lola Marois.

Jean-Marie Bigard traverse des mois difficiles ces derniers temps puisque l'artiste, qui a annoncé la fin de sa carrière solo sur les planches, a été sous le feu des critiques pour une blague de mauvais goût et plusieurs de ses dates de tournée ont été annulées. L'artiste, que l'on retrouve régulièrement sur les ondes de RTL dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier, s'est également fâché avec son amie Muriel Robin.

Quoi qu'il en soit, les fans de la première heure sont toujours là et se déplacent aux quatre coins de la France pour voir son show intitulé Il était une fois Bigard le spectacle de ma vie. Signe de sa grande popularité, sa tournée est programmée jusqu'en juin 2020 !

Thomas Montet