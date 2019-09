Jean-Marie Bigard insulte violemment Muriel Robin, elle réagit

Depuis l'été dernier, Jean-Marie Bigard et Muriel Robin sont à couteaux tirés. L'humoriste de 65 ans, censuré et attaqué pour des blagues sexistes, reproche à sa consoeur de 64 ans ce qu'il considère comme une trahison depuis qu'elle a pris parti contre lui. Le mari de Lola Marois en a remis une couche.

Invité de Sud Radio pour l'émission Les Incorrectibles, alors qu'il poursuit sa tournée aux quatre coins de la France pour son ultime spectacle, Jean-Marie Bigard est revenu sur les attaques dont il se dit victime depuis qu'il a fait une blague sur le viol à la télé. Alors qu'on lui reproche d'être sexiste, il a réagi de manière virulente. "Il [son spectacle, NDLR] est interdit aux moins de 18 ans, il y a des blagues absolument inracontables, insupportables et elles sont évidemment dedans parce que c'est cette liberté que nous avons encore sur scène parce que la télé, ça devient plus difficile. Il n'y a que les connasses qui veulent avoir des couilles comme nous et être aussi cons que les hommes qui gueulent après moi... Comme Muriel Robin ! Muriel Robin, tout à coup, elle demande à ce que je sois puni pour une blague que je raconte depuis trente ans", a-t-il lâché.

Invitée de l'émission de France 5 C à vous, alors qu'elle s'apprête à remonter sur scène pour le spectacle Et pof ! Muriel Robin a réagi aux déclarations de son confrère. "Je me suis rapprochée du combat contre les violences conjugales. (...) Il n'est pas mon ami, ce qu'il avait écrit sur Facebook... Ce n'est pas le cas ! La dernière fois que j'ai dîné avec lui, c'était en 1989. Quand on ne dîne pas pendant trente ans, le mot ami, je le trouve un peu déplacé. D'abord, je ne veux pas de ce qu'il dit ! Je n'ai pas envie. Je suis peut-être une grosse... Il a le droit de le penser ! On ne peut pas plaire à tout le monde !", a-t-elle déclaré.

Puis l'humoriste et comédienne de mettre en garde Jean-Marie Bigard... "Tu as une fille [Bella, soeur jumelle de Jules, 6 ans, NDLR]. Et j'espère vraiment pour toi qu'un jour, il n'y aura pas, avec ce que tu as dit et cette blague, un garçon qui se sera dit : 'Tiens, ça je vais le faire !' Et que ça ne tombera pas sur ta fille. C'est vraiment tout ce que je te souhaite parce que tu seras très malheureux", a-t-elle ajouté.