Jean-Pascal Lacoste et Delphine Tellier : Le visage de leur fille Ainhoa en partie dévoilé, tendres photos

Delphine Tellier est devenue maman pour la première fois, le 6 juin 2022. Jean-Pascal Lacoste et elle ont accueilli leur petite fille prénommée Ainhoa. Une princesse qu'ils prennent soin de préserver. Mais difficile de tout le temps résister à leur envie de poster des photos en sa compagnie, ils s'autorisent donc parfois quelques écarts (tout en prenant soin de préserver son visage). C'était le cas le 25 décembre dernier.

Pour Noël, Delphine Tellier a reçu ses parents chez Jean-Pascal Lacoste et elle. L'occasion pour les grands-parents de retrouver leur petite-fille. Et la divine blonde, qui n'est pas en bons termes avec sa demi-soeur Sylvie Tellier, n'a pas manqué d'immortaliser ce grand moment, sur Instagram. Le lendemain du réveillon de Noël, elle a en effet posté un cliché sur lequel elle apparaît souriante, au côté de son fiancé Jean-Pascal Lacoste. Le candidat de la Star Academy (saison 1, en 2001) a une mine tout aussi réjouie et porte Ainhoa dans les bras. Leur bébé est vêtu d'un pantalon blanc et de chaussons, d'un pull et d'un bonnet de couleur rouge pour être dans le thème de Noël. A côté se tiennent les grands-parents.

Delphine Tellier a également partagé une photo sur laquelle sa merveille apparaît allongée, dans la même tenue. Mais cette fois, ce n'est pas un bonnet qu'elle a sur la tête. Pour cette prise, les jeunes parents ont opté pour un serre-tête avec des Pères Noël. Deux clichés sur lesquels son doux minois est caché en grande partie par un coeur. En revanche, sur la dernière (où elle est dans les bras de son grand-père), on peut apercevoir une petite partie de ses yeux et sa bouche. Une grande première que les internautes ont dû savourer.