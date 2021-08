Jean-Paul Gaultier, juré de Danse avec les stars : "Je ne savais pas si j'étais totalement légitime"

A partir du 17 septembre 2021, Danse avec les stars fera son grand retour sur TF1 ! Nouveau jury, nouveaux danseurs et nouvelles règles sont attendues. L'annonce de l'arrivée de Jean-Paul Gaultier recruté en tant que juré a pu en étonner plus d'un étant donné que son lien avec la danse n'est pas direct. Interviewé par Télé 7 jours, le chorégraphe a évoqué justement sa légitimité.

"Quand j'ai accepté, j'ai tenu à dire que je ne savais pas si j'étais totalement légitime. Mais, à bien y réfléchir, j'ai toujours fait très attention à la gestuelle dans mon travail. Je choisissais des mannequins qui ne 'savaient pas marcher' pour éviter les clichés et montrer des femmes plus proches de la vie. Et puis, l'allure d'un défilé, c'est une chorégraphie", a-t-il expliqué avec sincérité.

Et d'ajouter : "J'ai d'ailleurs collaboré avec de grands chorégraphes de danse contemporaine, comme Régine Chopinot, Bianca Li, Angelin Preljocaj ou, récemment, Marion Motin, qui a travaillé avec Stromae et Christine and the Queens. Ce que j'aime, c'est le spectacle." Bref, Jean-Paul Gaultier s'y connaît en danse.

Le créateur qui a déjà été approché par la production de Danse avec les stars pour être danseur ou designer de costumes ajoute aimer donc le hip-hop et la danse contemporaine. La danse de salon ou la danse classique son moins sa "cup of tea" mais comme il le dit "toutes les danses sont inspirantes". "Et puis, j'ai souvenir que mon père m'apprenait des pas de tango et de valse, quand j'étais petit garçon", poursuit-il. Jean-Paul Gaultier, ravit de ce nouveau rôle raconte ensuite qu'il notera moins la technique que l'émotion. "J'espère que je serai simplement le plus juste", conclut-il.

Pour rappel les autres membres du jury de Danse avec les stars sont Chris Marquès, la quadruple gagnante de l'émission Denitsa Ikonomova et François Alu.