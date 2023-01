Jenifer mal à l'aise : "J'ai honte", des images d'elle embarrassantes refont surface...

Comme tous les dimanches en fin d'après-midi, Laurent Ruquier a donné rendez-vous aux téléspectateurs le 29 janvier 2023. L'animateur présentait à nouveau son émission hebdomadaire Les enfants de la télé, sur France 2, et recevait cette semaine de nouveaux invités, dont Jenifer.

Et la chanteuse n'a évidemment pas échappé à son passé, parfois embarrassant. En effet, comme le veut le concept du programme, l'artiste de 40 ans a été confrontée à des images d'elle datant de ses débuts à la télé. A l'époque, elle commençait à se faire un nom après avoir remporté la première saison de la Star Academy et avait été choisie pour faire partie du jury Miss France en 2005. Malheureusement, au moment de poser une question à une candidate, ce fut le "bug total" pour la maman d'Aaron, Joseph et Juvanni comme elle l'a reconnu avant de cacher son visage.

"On vous demande de poser une question à Miss France. D'habitude, c'est les Miss France qui ne savent pas répondre. Mais ce soir-là, c'est Jenifer qui ne savait pas poser la question", a de son côté recontextualisé Laurent Ruquier. On découvre alors une Jenifer, micro en main, complètement paralysée lorsqu'il a fallu prendre la parole, cherchant difficilement à formuler des mots. "Je ne sais pas quoi poser comme question", l'entend-t-on timidement admettre, sans que personne ne lui vienne en aide. Finalement, la chanteuse demandera : "Si tu deviens Miss France, qu'est-ce que tu ferais de plus pour les questions humanitaires...".

Jean-Pierre Foucault, un "sacré salaud"

"J'ai honte", a-t-elle déclaré en revoyant ces drôles d'images. Et de lancer : "Coupez !". "Il n'y a personne qui m'a aidée", regrette-t-elle par ailleurs. Mais pour la consoler, Laurent Ruquier lui a rappelé que ces archives dataient d'il y a plus de quinze ans ! Et pour l'animateur d'ironiser : "On salue Jean-Pierre Foucault, qui ne vous a pas aidée non plus ! Sacré salaud !"

Depuis cet événement, Jenifer a en tout cas assurément gagné en confiance. Elle défend ainsi facilement son neuvième album intitulé n°9 pour lequel elle vient d'entamer une tournée des Zéniths.