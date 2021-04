Jennifer Aniston bientôt maman grâce à l'adoption ? Son agent répond aux rumeurs

La vie amoureuse de Jennifer Aniston a toujours fortement intéressé ses fans. Ils ont cru à un possible retour de flamme avec Brad Pitt l'année dernière, après leurs chaleureuses retrouvailles aux SAG Awards. Une fausse rumeur affirmait que les deux acteurs et ex-époux s'étaient confinés ensemble au printemps 2020, période du début de la pandémie de Covid-19.

Leur séparation, vieille de 16 ans, fait pourtant toujours jaser : Brad Pitt aurait trompé Jennifer Aniston avec Angelina Jolie lors du tournage de Mr & Mrs Smith. Le producteur du film, Arnon Milchan, avait ajouté de l'huile sur le feu dans son livre Confidential : The Life of Secret Agent Turned Hollywood Tycoon, paru en 2011. Il y avait écrit : "Au début, Jen ne croyait pas qu'il se passait quelque chose entre Brad et Angelina. Elle a commencé à poser des questions, mais personne ne lui a rien dit car ils étaient tous loyaux envers Brad. Elle a fini par lui demander directement et il a nié."