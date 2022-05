Jennifer Lauret, l'une de ses filles "très jalouse" de sa soeur : cette crise à laquelle l'actrice a dû faire face

Voilà déjà un an que la carrière de Jennifer Lauret a été relancée grâce à Demain nous appartient. La comédienne de 42 ans a rejoint la série quotidienne afin d'incarner l'avocate parisienne Raphaëlle Perraud, au passif amoureux avec le personnage de Xavier Meffre (incarné par Charles Lelaure). L'autre particularité de Raphaëlle est qu'elle n'a plus aucun souvenirs d'enfance en raison d'un mystérieux événement survenu lorsqu'elle était plus jeune. C'est au cours d'une séance de psy qu'elle a réalisé qu'elle avait tué le père de Xavier Meffre.

Des flash-back ont alors été tournés et l'une des filles de Jennifer Lauret, Anna (12 ans, fruit de son union avec Patrick Sorrentino) a été sollicitée pour jouer son personnage à l'âge de 9 ans. Son apparition avait alors été grandement remarquée. De quoi se demander si Anna pourrait devenir à son tour comédienne et être rappelée par la production de Demain nous appartient. "Si les auteurs ont envie de faire d'autres retours sur l'enfance de Raphaëlle, ça pourrait se faire", a confié Jennifer Lauret lors d'une interview pour Télé 7 jours, parue ce lundi 23 mai 2022.

Ce n'est en tout cas pas l'envie qui manque du côté d'Anna, même si cela a créé quelques tensions chez les Lauret. "Elle a adoré cette expérience, si bien que sa petite soeur, Nell (9 ans) était très jalouse. Ç'a été la soupe à la grimace pendant quelques temps à la maison !", a-t-elle révélé avec amusement. Rappelons que Jennifer Lauret est aussi l'heureuse maman de Shaana (14 ans). Et, avec son ancien compagnon Yannick elle a eu sa première fille, prénommée Carla (22 ans et qu'elle a eu à 19 ans).

Malgré quelques petites crises de temps à autres, la famille reste unie et d'ailleurs, celle-ci n'a pas hésité à faire des sacrifices pour le bien de la carrière de Jennifer. Comme celui de quitter Bordeaux pour s'installer à Sète, où se déroule le tournage de Demain nous appartient. "Je pars travailler le matin, je m'éclate. Le soir, j'ai le temps d'aller chercher mes enfants à l'école et d'aller à la plage avec eux. Que demander de plus ? Très honnêtement, je ne pourrais pas rêver mieux que ce que je vis aujourd'hui", s'est réjouit la comédienne.