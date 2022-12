Jessica Thivenin changée par la chirurgie esthétique : sa prochaine opération très surprenante à son âge !

C'est en 2014 que Jessica Thivenin a été révélée au grand public dans Les Marseillais, sur W9. Et à l'époque, la jeune femme de 33 ans était bien différente. Elle n'avait en effet pas cédé à l'appel de la chirurgie esthétique lors de ses débuts. Mais cela a bien vite été le cas, des changements souvent commentés sur les réseaux sociaux. Pas de quoi affecter la maman de Maylone (3 ans) et Leewane (1 an) qui a déjà prévu sa prochaine intervention.

Dans leur édition du 15 décembre 2022, nos confrères de Public évoquent la future opération de chirurgie esthétique de Jessica Thivenin. Et elle a de quoi surprendre puisqu'elle aurait fait le choix de passer par la case lifting. Une opération parfois réalisée sous anesthésie générale afin de retendre la peau du visage et du cou. Nos confrères expliquent qu'elle est "rarement faite avant 50 ans", qu'elle dure environ deux heures et demi et qu'elle coûte environ 5000 euros. Nul doute que l'épouse de Thibault Garcia ne tardera pas à dévoiler le résultat, comme cela a été le cas pour ses autres interventions.

Jessica Thivenin adepte de la chirurgie esthétique

Il ne s'agit en effet pas de la première pour la star de télé-réalité. "Je me sens bien. J'ai fait plein d'opérations. Oui, c'est vrai, j'ai fait de la chirurgie esthétique. Je l'assume, je ne l'ai jamais caché", avait-elle confié lors d'une interview pour Voici.fr en juillet dernier. Elle a tout d'abord subi une augmentation mammaire en 2014. Deux ans plus tard, elle connaissait ses premières injections avant une rhinoplastie (réalisée en même temps que Thibault Garcia. Elle a ensuite mis un implant au menton en 2018, une intervention difficile à vivre. Puis elle s'est fait opérer des fesses en septembre 2020.

"J'ai tout refait, de la tête aux pieds ! Non, je me suis arrêtée aux genoux... Ce n'est pas vrai ! (...) Autant vous dire que le jour où je ne serai plus sur cette Terre, il ne va rester que du plastique", s'était-elle amusée, toujours auprès de Voici. Puis, elle avait évoqué les critiques récurrentes sur son physique dont elle fait l'objet : "Ce n'est pas grave ! Je me reconnais, c'est le principal. Mon mari aussi, ma famille aussi. Le seul truc c'est qu'à un moment donné, il faut changer de disque ! C'est sur toutes les photos, tous les commentaires. C'est bon, on a compris : on ne me reconnaît plus ! On passe à autre chose ! Quoi qu'il arrive, je ne vais pas encore changer et me remettre comme avant pour faire plaisir. Qu'on me reconnaisse ou pas, je reste moi."