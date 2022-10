Jessica Thivenin choque les internautes : sa décision après la sortie de son fils de l'hôpital fait scandale

Pendant de longs jours, Jessica Thivenin, la candidate emblématique des Marseillais (W9) et son mari Thibaut Garcia, se sont relayés pour rendre visite à leur fils Maylone (3 ans) qui a été hospitalisé à cause de problèmes respiratoires. Bonne nouvelle, son fils est à présent hors de danger et est rentré à la maison. Une annonce qui fait très plaisir aux fans de la jolie blonde. En revanche, ils n'ont pas compris la décision qu'elle a prise le soir venu.

Depuis la naissance de Maylone, ses parents ont connu de grosses frayeurs. Il est né avec une atrésie de l'oesophage et a donc rapidement dû être opéré. Le petit garçon a également frôlé la mort à deux reprises et a dû être réanimé. Il a aussi subi une nouvelle opération à cause d'un problème de trachée... Cette fois, c'est un méchant virus qui lui a valu un nouveau séjour à l'hôpital. Tout ça est à présent de l'histoire ancienne car il vient de rentrer chez lui avec pour consigne de continuer de prendre son traitement.

Pour fêter cela, si on peut dire, Jessica Thivenin a fait savoir sur son compte Snapchat qu'elle allait profiter d'une soirée avec des amies (le soir même du retour de son enfant à la maison). Une sortie au restaurant plus précisément. Cette annonce a alors scandalisé certains internautes comme elle l'a elle-même fait savoir en affichant des messages franchement haineux qu'elle a reçus.

On lui reproche notamment de ne pas être restée avec son enfant alors qu'il venait de sortir de l'hôpital, et le mot "honte" est plusieurs fois ressorti. Loin d'avoir la langue dans sa poche, la maman de Leewane (1 an) a répondu : "Les enfants dormaient et en plus il y avait papa !" Et à un autre qui lui reproche d'être sortie alors que son fils semblait avoir encore "mauvaise mine", elle a rétorqué : "Je le trouve en pleine forme. Un peu amaigri (...) mais il va très bien."

Et en effet, en ce dimanche matin, Maylone était au top puisqu'il a fait du vélo avec son papa. Beaucoup de critiques donc pour une pauvre petite sortie de quelques heures et en laissant ses enfants sous la surveillance de leur père...