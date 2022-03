Joaquin Phoenix en couple avec une prof de la Star Academy : elle dit tout sur leur relation passée !

Joaquin Phoenix , le Joker si apeurant, et une prof de la Star Academy française, en couple ? Eh bien oui, même si on a du mal à l'imaginer, c'est une situation qui s'est réellement passée ! Alors on vous rassure, il ne s'agit pas d'Armande Altaï ou de Raphaëlle Ricci, mais bien d'Aria, qui a enseigné le yoga aux élèves de la saison 5 et de la saison 6, alors qu'elle n'avait que 21 ans.

Quelques années plus tard, en 2010, la jolie blonde née en Roumanie mais originaire du Sud, rencontre l'acteur par l'intermédiaire de sa maison de disque, Interscope, alors qu'elle chante dans un groupe. C'est le coup de foudre entre les deux pendant une soirée. Après avoir été paparazzés ensemble dans les rues de Los Angeles, Aria avait d'ailleurs accepté de parler de leur histoire.

"Nous sommes ensemble, on se parle en anglais. Il y avait une soirée Interscope (sa maison de disques, ndlr) au mois de janvier et je l'ai rencontré là-bas. C'est quelqu'un de très talentueux. Il écrit un film sur des comédies musicales donc au début c'était pour travailler et puis nous avons eu un flash", avait-elle raconté sur NRJ.

La jeune femme avait, à l'époque, été remarquée par le chanteur Bono au Crazy Horse, où elle dansait. Une rencontre qui l'a emmenée à Los Angeles, où elle a vécu et rencontré son amoureux, le frère du défunt River Phoenix, qui se remettait d'une dépression et pensait à arrêter le cinéma. Leur histoire n'a malheureusement pas duré mais la jeune femme a perduré dans sa passion du yoga.

Aujourd'hui très suivie sur Instagram, elle a fait des dizaines de live pendant le confinement, adaptant ses programmes pour tous les niveaux. Elle a d'ailleurs refait sa vie avec... un prof de yoga, Gus Forristal, avec qui elle est l'heureuse maman de deux petits garçons, Calvin, 2 ans et Sunny, né en décembre dernier.