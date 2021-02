Rooney Mara et Joaquin Phoenix parents : sortie en famille avec le petit River

Au cinéma, Joaquin Phoenix et Rooney Mara ont enchaîné les rôles. En privé, ils en découvrent un nouveau : celui de parent. Les deux acteurs ont accueilli leur premier enfant au sortir de l'été. Le petit garçon et ses parents ont récemment été surpris au cours d'une discrète sortie en famille...

Jeudi 11 février 2021, Joaquin Phoenix, sa compagne (et présumée fiancée) Rooney Mara et leur fils de 5 mois, River, étaient de sortie ! La petite famille s'est rendue au domicile d'un ami, à Los Angeles. Tout de noir vêtu, caché par une capuche, un masque de protection et des lunettes de soleil, le comédien de 46 ans n'est quand même pas parvenu à passer inaperçu. Il portait le bébé, éveillé dans son landau. Père et fils suivaient ainsi Rooney Mara, à visage découvert mais remonté discrètement à bord de leur voiture.

Joaquin Phoenix et Rooney Mara vivent les premiers mois de leur nouvelle vie à l'abri des regards ! Les deux héros des films Marie Madeleine et Don't Worry, He Won't Get Far On Foot (sortis en mars et avril 2018) sont devenus papa et maman au mois de septembre, et profitent depuis de leur adorable bambin. Ils lui ont attribué le prénom de River en s'inspirant du frère de Joaquin Phoenix, River Phoenix, mort d'une overdose en octobre 1993, à l'âge de 23 ans.

Sa grossesse, Rooney Mara ne l'avait pas formellement officialisée. L'actrice s'est contenté de vivre sa vie, en sortant vêtue de vêtements larges dissimulant son ventre rond.

Joaquin Phoenix et Rooney Mara se sont rencontrés en 2013 sur le tournage du film Her, de Spike Jonze. Leur romance n'a commencé que quatre ans plus tard : "Elle est la seule fille que j'ai jamais cherchée sur internet, avait confié l'acteur au magazine Vanity Fair en octobre 2019. Nous étions juste amis, par mail. Je n'avais jamais fait ça. Regarder une fille en ligne." Il était même convaincu que sa partenaire de tournage le méprisait, avant de comprendre qu'elle était simplement timide mais l'appréciait tout autant.