Joaquin Phoenix : Rares confidences sur son fils River et ce qu'il rêve pour lui...

Cette courte référence à son fils River est la seule que Joaquin Phoenix a fait au Sunday Times. Rooney Mara et lui vivent les premiers mois de leur nouvelle vie de parents à l'abri des regards et de toute attention médiatique ! Les deux héros des films Marie Madeleine et Don't Worry, He Won't Get Far On Foot (sortis en mars et avril 2018) profitent de leur adorable bébé depuis sa venue au monde, annoncée en septembre 2020. Ils lui ont attribué le prénom de River en hommage au frère de Joaquin Phoenix, River Phoenix, mort d'une overdose en octobre 1993, à l'âge de 23 ans.

Sa grossesse, Rooney Mara ne l'avait pas formellement officialisée. L'actrice s'est contentée de vivre sa vie, en sortant vêtue de vêtements larges couvrants son ventre rond de plus en plus difficile à cacher.

Joaquin Phoenix parvient visiblement à conjuguer son rôle de papa et le cinéma. Il produit un autre documentaire, The End of Medecine, sur la relation entre le traitement des animaux et les nouveaux dangers sanitaires, et incarnera l'empereur Napoléon Bonaparte dans Kitbag, réalisé par Ridley Scott et attendu pour 2022.