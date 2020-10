JoeyStarr - Sa relation avec Florence Arthaud : "On faisait des trucs bizarres"

Le 9 mars dernier, la famille de Florence Arthaud et ses admirateurs commémoraient le 5e anniversaire de sa mort. La défunte navigatrice a marqué les esprits et son entourage, dont a fait partie JoeyStarr. Le rappeur et acteur révèle : "On a fait des trucs bizarres... On prenait des opioïdes, des trucs comme ça..."

JoeyStarr était invité sur Europe 1 ce vendredi 2 octobre 2020. Il a parlé musique et de son nouveau duo, avec Tuco (leur single, Culture, est sorti cette semaine), de NTM, à qui sera consacré un film prochainement disponible, et a mentionné les personnalités qui l'ont inspiré depuis le début de sa vie. Dans l'émission animée par Michel Denisot, JoeyStarr a eu une pensée pour les "femmes de [s]a vie", dont a fait partie Florence Arthaud.

"On a fait des trucs bizarres, on a fait des trucs très bien, je me rappelle qu'on se mettait la tête dans le guidon mais on faisait des lectures, a expliqué JoeyStarr sur sa relation avec la navigatrice. C'est là que j'ai découvert Artaud [Antonin Artaud, théoricien du théâtre, NDLR]... On prenait des opioïdes, des trucs comme ça, et on allait embrasser le cul de Dieu comme dirait Artaud (...) Je lisais Artaud avec Arthaud, donc forcément ça grince..."