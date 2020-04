Johnny Depp débarque sur Instagram : sa drôle de vidéo dans une cave à bougies

Va-t-il battre un nouveau record d'abonnés en quelques heures d'existence ? Ce 16 avril 2020, Johnny Depp a finalement décidé d'ouvrir un compte Instagram. Et sans surprise, au bout de quatre heures seulement de mise en ligne, la star américaine compte déjà plus de 723 000 abonnés, curieux de voir ce qui peut bien motiver ce novice en matière de réseaux sociaux. Sur une première vidéo publiée en début de soirée, l'acteur de 56 ans s'est expliqué.

"Je n'ai jamais rien fait de ce genre avant, je ne pense pas avoir jamais trouvé de raison particulière de le faire jusqu'à maintenant, commence la star de Pirates des Caraïbes, filmé entouré de bougies, dans une cave. Il est temps d'ouvrir un dialogue, alors que la menace de cet ennemi invisible a déjà causé des tragédies et de multiples dommages sur la vie des gens." Johnny Depp poursuit alors en déplorant les conséquences terribles de cette "affreuse pandémie mondiale" qu'est le coronavirus, aussi bien les nombreux décès à travers le monde que d'autres aspects tels que la montée du chômage, et celle des violences domestiques. L'ex-mari de Vanessa Paradis invite ses fans à être responsables, à rester en sécurité chez eux et à prendre soin les uns des autres.