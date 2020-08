Johnny Hallyday papa gaga avec Laura : jolies photos souvenirs de Nathalie Baye

Lors d'une interview accordée au magazine Paris Match le 15 juillet dernier, Laeticia Hallyday avait confié avoir souffert de la prise de distance de Nathalie Baye et Eddy Mitchell après le décès de son mari en décembre 2017. Tous deux avaient en effet pris le parti de Laura et son frère David Hallyday dans leur bras de fer judiciaire contre la veuve, en ce qui concerne l'héritage du Taulier : "Avec Nathalie Baye, j'avais un rapport magnifique, très fort. Je n'ai pas compris qu'elle n'essaie pas de me parler. À l'époque où Laura allait mal, nous avions su unir nos forces pour l'aider", avait confié la mère de Jade et Joy (16 et 12 ans). Elle avait ajouté : "Eddy faisait partie de notre vie, il était comme un tonton pour mes filles (...). J'ai trouvé ça dur."

Après deux ans de procédure judiciaire, l'heure est aujourd'hui à la paix puisque Laura Smet a accepté début juillet l'accord proposé par Laeticia Hallyday.