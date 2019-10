José Garcia, "très touché" par la présence d'Olivia Ruiz et de Julie Zenatti

Ils ont, à double titre, chanté de bon coeur ce soir-là. Le mercredi 9 octobre 2019, les plus beaux artistes se sont réunis au théâtre des Champs-Elysées, dans le huitième arrondissement de Paris, pour soutenir l'action "Rêves de Gosse" en donnant un concert de gala. Cet événement, organisé par Les Chevaliers du Ciel, a été fêté en grande pompe à l'aide de La Musique de l'Air, formation musicale de l'Armée de l'air dirigée par Claude Kesmaecker. Cuivres, cordes et instruments de tous horizons ont accompagné les artistes de haut vol qui ont accepté de donner de la voix pour faire bouger les choses.

Sur la scène du théâtre des Champs-Elysées, le public a retrouvé Julie Zenatti, Olivia Ruiz, Guito', Ben l'Oncle Soul, Incantesimu, Patrick Fiori ou encore Angelina – grande gagnante de la quatrième saison de l'émission The Voice Kids. Pour introduire le spectacle et présenter le combat que mène l'association, José Garcia, l'un des parrains prestigieux de l'organisation, a également rejoint les planches. "Très touché et honoré", écrit le comédien sur son compte Instagram, après la clôture de cette soirée riche en émotions.

"Rêves de Gosse", c'est avant tout un projet éducatif et citoyen qui fait "se rencontrer et travailler ensemble des enfants extraordinaires et ordinaires" afin de changer les regards sur le handicap et la différence. Pour le porter à bout de bras, outre José Garcia, Véronique Jannot, Laurent Cabrol et Michel Drucker s'imposent également en étendards de la lutte. Et pour ce faire, chacun organise dès qu'il le peut une course, un trajet en voiture, une compétition de caisses à savon ou un vol en avion en compagnie d'un enfant touché par la maladie...