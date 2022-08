Juan Arbelaez séparé de Laury : qui est Benedetta, l'alliée de choc des premières vacances solo du chef ?

"Après 7 ans de bonheur intense et une vie commune à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos routes séparément" : le 17 mai dernier, Instagram s'enflammait en apprenant qu'après deux ans de mariage, Laury Thilleman et Juan Arbelaez décidaient de divorcer. Les raisons n'ont pas été dévoilées mais il semblerait que les deux ex soient restés en bons termes. Pas encore suffisamment pour basculer vers l'amitié et passer leurs vacances ensemble. C'est donc séparés que Laury et Juan profitent de l'été.

Si Laury Thilleman a opté pour un break à Bali, en mode healthy et surf, Juan Arbelaez a préféré la chaleur, la gastronomie et le sens de la fête en Espagne. Avec son acolyte Julien Duboué, le chef a sillonné les routes du sud en van en multipliant les escales. Kite-surf à Dénia, fiesta à Ibiza et fêtes de Bayonne, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ces premières vacances sans Laury Thilleman un moment inoubliable. Même Benedetta était là !