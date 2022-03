Julia Fox excentrique, Kristen Stewart renversante en look futuriste aux Independent Spirit Awards

Une robe noire qui laisse entrevoir les endroits les plus suggestifs de son corps... Julia Fox, adepte des tenues plutôt provocantes, a encore frappé ce week-end ! Alors qu'elle assistait à la cérémonie des Film Independent Spirit Award, l'ex-chérie de Kanye West est apparue sur le tapis rouge dans une robe noire, échancrée sur le côté qui laissait entrevoir sa hanche nue et un côté de son soutien-gorge.

La robe noire asymétrique, plutôt excentrique, ne laissait pas beaucoup de suspense sur ce qu'elle portait en-dessous, mais elle convenait parfaitement à la belle Julia Fox qui l'a accompagnée de bottes noires, d'un maquillage noir très appuyé et qui avait lâché ses cheveux. Magnifique, celle qui a partagé la vie de Kanye West pendant quelques semaines semble avoir envie de profiter de sa nouvelle notoriété.

En effet, cette relation très courte l'a fait connaitre d'un très large public. Très photographiée lors de ses sorties en public avec le rappeur de 44 ans, elle avait ensuite mis les choses au clair lors de leur rupture, expliquant en story Instagram qu'elle "avait de l'amour pour Kanye West" mais n'était pas amoureuse et qu'elle gardait "de bons contacts" avec lui.

Plaisantant au sujet d'un livre qu'elle pourrait écrire pour raconter leur histoire, elle a en tout cas fait très forte impression ce week-end. Tout comme Kristen Stewart, d'ailleurs, invitée d'honneur de la soirée, avec qui elle a partagé le tapis rouge. L'actrice de 31 ans, nommée aux Oscar pour Spencer, avait choisi une tenue presque futuriste, argentée et noire. Juchée sur des escarpins, ses cheveux blonds légèrement humides, la fiancée de Dylan Meyer était plus sexy que jamais.

Dans les autres actrices présentes, on comptait également Sydney Sweeney, l'une des stars de la série Euphoria. La jeune femme, qui se serait récemment fiancée, n'avait pas de bague au doigt ce dimanche et était venue en célibataire. Cependant, elle portait une robe magnifique grise, mettant en valeur ses cheveux auburn.

L'actrice britannique Lily James, quant à elle, avait foncé ses cheveux et portait une tenue plutôt originale également : un pantalon noir et très large associé à un débardeur court à manches bouffantes. Ex-comédienne de Downtown Abbey, remarquée dans Cendrillon ou Mamma Mia! Here we go again, elle s'est récemment illustrée dans la mini-série de Disney + Pam & Tammy.

Andrew Garfield et Maggie Gyllenhaal étaient également présents dans cette cérémonie. Cette dernière est d'ailleurs repartie avec le prix de la meilleure actrice pour The Lost Daughter. Le film Zola, un long-métrage parlant d'un road-trip avec une prostituée et ses amis, a également gagné plusieurs prix.