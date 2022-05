Julien Clerc en couple avec France Gall : une (très) rare photo des amoureux dévoilée !

De sa vie intime, le grand public aura certes surtout retenu l'histoire de coeur qu'elle a vécu avec Michel Berger mais, malgré cela, France Gall avait cependant connu d'autres hommes. De 1970 à 1974, la défunte chanteuse a ainsi été en couple avec Julien Clerc. De cette romance, assez peu de photos existent. Alors le cliché partagé par Jean-Marie Périer n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.

En effet, le photographe star de la période yéyé en France aime publier sur son compte Instagram de nombreux clichés tirés de ses archives personnelles. Lundi 16 mai, il a débuté sa semaine en postant une belle et très rare photo représentant l'ancien couple. En légende de sa publication, il apporte quelques précisions sur le contexte : "France Gall et Julien Clerc au Maroc. Mon Dieu, voilà une image qui me semble bien lointaine. Combien y a-t-il a eu de vies depuis ?" Dans les commentaires, les internautes ont été ravis de découvrir cette photo. "Quel beau couple ils formaient" ; "Merci pour cette photo, je pense que nous sommes nombreux à garder France Gall dans notre coeur et nos souvenirs musicaux" ; "Une photo qui n'a pas pris une ride. Ces couleurs sont si belles, toute la magie du Maghreb... France Gall et Julien Clerc irradient une complicité bien dans l'air du temps. Magnifique cliché" ou encore "C'était aussi un beau couple", peut-on par exemple lire.