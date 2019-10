Justin Bieber et Hailey Baldwin : Mariés détendus avec Kaia Gerber et la police

Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont mariés (pour la seconde fois) le lundi 30 septembre 2019 à Bluffton, en Caroline du Sud. De retour à Los Angeles, le couple a effectué, le week-end dernier, sa première apparition nocturne depuis l'heureux événement. Ils ont assisté à une soirée d'anniversaire mémorable, en compagnie de Kaia Gerber, Adam Levine et bien d'autres.

28 ans, ça se fête ! Le samedi 19 octobre 2019, le musicien Andrew Watt, ex-petit ami de la chanteuse Rita Ora, a célébré son anniversaire en grande pompe dans une villa à Beverly Hills. Justin et Hailey Bieber faisaient partie des invités.

Exit la jolie robe Off-White™ et le smoking Celine portés à leur mariage ! Samedi soir, Justin et Hailey se sont habillés en toute simplicité, chaussant des baskets Fear of God et des bottes en cuir vernis Amina Muaddi pour trinquer aux 28 ans d'Andrew Watt. Le producteur de musique a également pu compter sur la présence des chanteurs Camila Cabello, Adam Levine (accompagné de son épouse Behati Prinsloo) et Miguel.

La fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber (tout juste 18 ans), celle de l'actrice accusée d'association de malfaiteurs et de blanchiment Lori Loughlin, Olivia Jade, l'acteur et mannequin Luka Sabbat, Jared Leto, Kelly Osbourne, Brooklyn Beckham et bien d'autres avaient également honoré l'invitation d'Andrew Watt.