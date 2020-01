Kad Merad chanteur ? Son intrigant concert, nouveau spectacle musical

On avait deviné que Kad Merad avait un petit faible pour la chanson depuis son sketch de Jean-Michel Apeuprès. Mais de là à imaginer qu'il donnerait des concerts... Et pourtant, la vie est faite de surprises. L'humoriste a donné un concert à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, mercredi 29 janvier 2020. À 55 ans, il revient avec un spectacle musical sobrement intitulé Kad Merad on stage.

Comme le rapportent RTL et Le Parisien, l'acteur de Bienvenue chez les Ch'tis est entouré d'une dizaine de musiciens sur scène, où il interprète des classiques de la chanson, de Frank Sinatra, Alain Bashung ou Renaud à Johnny en passant par Eddy Mitchell. "J'ai décidé d'être vraiment chanteur, c'est pas une connerie", explique Kad Merad dans le teaser de son projet, dévoilé il y a cinq mois sur YouTube.

L'acteur de Baron noir explique être encore "en train de construire le spectacle". "Je fais ça dans un but, après, de le faire vraiment d'une manière sérieuse avec une tournée peut-être ou s'installer à Paris dans une salle", a-t-il indiqué à RTL, confiant être "à l'état d'élaboration". Il doit peut-être cette reconversion à ses enfants, Kalil (né en 2004) et le petit Luigi (né en 2008), fils de sa compagne Julia Vignali. "J'ai plutôt lâché la musique pour aller vers la comédie. Mais, j'ai commencé par la musique. (...) À la maison, elle est tout le temps là. J'ai les instruments : une batterie, des guitares, des enfants qui font de la musique", a-t-il conclu.

Présents dans la salle, nos confrères indiquent que certaines blagues tombent à plat, malgré la bonne volonté de Kad Merad qui aurait toutefois fait "pleurer de rire le public" en expliquant le chant en yaourt avec un vrai yaourt dans la bouche. Une nouvelle date aurait été annoncée le mois prochain.