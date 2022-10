Karim Benzema dévoile enfin son doigt sans bandage et choque les internautes !

Lundi soir, il n'y en avait que pour Karim Benzema et c'est bien normal. L'attaquant de 34 ans est devenu ce 17 octobre le joueur le plus âgé de l'histoire à remporter le Ballon d'Or, la récompense individuelle suprême que le football peut offrir. Une véritable consécration pour la star du Real Madrid et de l'équipe de France, qui a réussi une saison en tout point remarquable. Vainqueur de la Ligue des Champions et du championnat d'Espagne, il a montré un niveau de jeu encore jamais atteint et il y a avait finalement peu de suspense pour l'attribution du trophée.

Présent avec un grand nombre de ses proches au théâtre du Châtelet à Paris, Karim Benzema avait notamment fait venir sa nouvelle compagne, Jordan Ozuna, qui a officialisé leur relation quelques heures après la cérémonie. De son côté, le grand copain de Kylian Mbappé avait mis les petits plats dans les grands puisqu'il portait un costume inspiré de son idole de toujours, Tupac, ainsi qu'une montre au prix indécent (600 000 € !). Une autre particularité de celui que l'on surnomme KB9 est de toujours jouer avec un bandage à la main droite depuis une blessure à l'auriculaire en 2019.

Une image attendue par tous ses fans depuis longtemps

Tout le monde se demande donc ce qu'il peut bien se cacher derrière ce bandage consistant et on a enfin eu la réponse lundi soir ! Lors de son touchant discours (où il a tout de même glissé un petit tacle à Didier Deschamps), Karim Benzema a joint les mains pour remercier ses nombreux amis et idoles, dont Zinedine Zidane, qui lui a remis le trophée, et on a enfin pu voir son fameux auriculaire de la main droite. Une photo qu'a d'ailleurs partagé le joueur lui-même sur son compte Instagram, preuve qu'il n'a aucune honte à le montrer et qu'il met donc ce bandage pour se protéger lors des matchs (la photo est à retrouver dans le diaporama). On peut voir que son auriculaire droit est recroquevillé, stigmate de la blessure qu'il a subi par le passé.

Le joueur s'était fait opérer une première fois pour régler le problème, mais il s'était refait mal quelque temps plus tard. "Je n'ai plus le temps de me faire opérer, c'est pourquoi je joue avec un bandage", expliquait-il en octobre 2021. Désormais à l'aise avec son bandage, Karim Benzema en a fait un signe distinctif et peut-être même un porte-bonheur qui l'a mené jusqu'au Ballon d'Or !