Karim Benzema : Selfie détente avec sa fille, la date du verdict du procès révélée

La période ne doit pas être difficile à vivre et pourtant il n'en laisse rien paraître. Karim Benzema est actuellement jugé à Versailles, par la justice française dans l'affaire dite de la "sextape" qui implique principalement son ancien coéquipier de l'équipe de France, Mathieu Valbuena. Du côté des accusés dans ce procès, le joueur du Real Madrid ne s'est pas rendu en France et a laissé le soin à ses avocats de le représenter dans cette affaire.

S'il devrait avoir du soucis à faire, il semblerait que l'attaquant de 33 ans ne soit pas plus préoccupé que ça par l'issue du procès. Comme il l'a montré ce matin à ses 42,9 millions d'abonnés sur Instagram, le grand copain de Kylian Mbappé a passé une matinée tout à fait agréable en compagnie de sa fille Mélia. L'ancien Lyonnais a pris un beau selfie qu'il a partagé en story et on peut le voir, décontracter et envoyant un bisou à la caméra aux côtés de sa fille de 7 ans, qui affiche un grand sourire. "Morning love", ajoute-t-il sur la photo avec un emoji coeur rouge.

Tout va bien donc pour Karim Benzema, malgré l'imminence du verdict dans l'affaire de la se tape. Ce dernier est suspecté d'avoir participé à une tentative de chantage à l'encontre de Mathieu Valbuena. Des écoutes dévoilées hier durant le procès ont d'ailleurs fait sensation. Une histoire qui ne fait pas vraiment les affaires de celui qui vient tout juste de revenir en équipe de France après plusieurs années loin des Bleus.