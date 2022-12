Karine Ferri très décolletée et dans un look mini : l'animatrice ultra canon pour une sortie en solo

Ils étaient un peu plus de 20 millions de téléspectateurs mercredi soir devant leurs écrans pour regarder le match de l'Équipe de France contre le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Plus de 20 millions à témoigner avec bonheur de la victoire des Bleus de Didier Deschamps qui leur permet de filer tout droit en finale ce dimanche 18 décembre, contre l'Argentine. Certains Français ont toutefois fait l'impasse sur ce rendez-vous sportif, et plus particulièrement une petite brochette de people qui a préféré se rendre au dîner des 40 ans du bijoutier APM Monaco tenu à l'hôtel Plaza Athénée à Paris.

Il s'agissait d'une soirée très VIP lors de laquelle Slimane a pu pousser de la voix au sein de l'établissement de luxe décoré de sapins de Noël en cette fin d'année. Sur place, le chanteur a opéré des retrouvailles joyeuses avec le mannequin Baptiste Giabiconi, égérie de la marque de bijoux depuis le début de l'année pour sa marque "Unisex". Étaient également conviés : la comédienne Melha Bedia, l'influenceur Just Riadh, Nico et Daniella Capone, l'artiste Richard Orlinski ainsi que Karine Ferri.

Cette dernière était tout particulièrement en beauté pour assister à l'événement, vêtue d'une veste de tailleur noire oversize qu'elle a portée comme une robe avec des collants et un petit haut noir qui dévoilait son généreux décolleté. La jolie brune a allié le tout avec des petites bottines noires à hauts talons. Elle était tout simplement sublime ! (Voir notre diaporama).

Noël est un moment que nous ne manquons pas

Karine Ferri n'était sans grande surprise pas accompagnée de son mari Yoann Gourcuff avec qui elle forme un couple des plus discrets. L'ancien footballeur ne la suit en effet que très rarement - si ce n'est jamais - lors de sorties publiques. Qu'à cela ne tienne, dans l'intimité, ils forment une famille unie avec leurs deux enfants Maël (né en 2016) et Claudia (née en 2018). Et à l'approche des fêtes, les jeunes parents ne vont pas faire les choses à moitié pour que tout soit parfait. "Nous aimons être le plus grand nombre possible avec le plus d'enfants possibles et le plus de décorations possibles. Noël est un moment que nous ne manquons pas. Il est primordial que tous soient réunis : des grands-parents aux petits-enfants", a-t-elle récemment confié pour Gala.