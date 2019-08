Kate Middleton et William : Nouveau vol low cost pour rentrer chez eux

L'heure de la rentrée a sonné pour le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants. Après six jours passés en Écosse avec la reine et plusieurs membres de la famille royale, un rendez-vous annuel, les Cambridge sont rentrés en Angleterre ce 27 août 2019. Et la petite famille est repartie comme elle était arrivée : à bord d'un vol low cost.

Comme l'a rapporté The Mirror mardi, le prince George (6 ans), sa soeur Charlotte (4 ans) et le petit Louis (1 an) ont été aperçus dans l'après-midi avec leurs parents à leur descente d'un avion de la compagnie Loganair, à l'aéroport de Norwich. En espérant que ce retour en avion n'aura pas nécessité autant de carburant que le vol aller du 22 août dernier : alors que les Cambridge voulaient certainement montrer qu'ils tenaient à faire des économies et qu'ils étaient soucieux de l'écologie en voyageant à bord d'un avion commercial, la compagnie aérienne a voulu profiter au mieux de cette publicité royale, quitte à bousculer ses plans de vol en faisant voler deux avions à vide. On repassera donc pour l'empreinte carbone exemplaire...