Kate Middleton : Son geste osé à William, une "réprimande sexy"... Explications

Voir Cate Blanchett et Austin Butler rafler les prix de la Meilleure actrice et du Meilleur acteur ne sont pas les seules scènes que le public a retenues des BAFTA ce dimanche 19 février à Londres. La foule a eu la surprise de voir débarquer Kate Middleton et le prince William, tous deux sur leur 31 pour l'occasion. La princesse de Galles avait même recyclé une robe Alexander McQueen déjà portée au même événement en 2019. Mais si d'ordinaire, le style de la maman de George (9 ans), Charlotte (7 ans) et Louis (4 ans) vole toujours la vedette au reste, cette fois-ci, c'est un de ses gestes qui a beaucoup fait parler.

Sur le tapis rouge, Kate Middleton et le prince William se sont montrés complices et très amoureux. A tel point que la duchesse de Cambridge s'est permis une main aux fesses de son époux ! Un événement suffisamment rare et exceptionnel pour être souligné. La séquence n'a échappé à personne et a bien fait rire la Toile. Jeremy Freeman, expert en langage labial, a décrypté ce moment pour The Mirror afin d'en tirer une explication.