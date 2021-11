Kate Middleton taquine le prince William : sortie glamour et... larves mortes au rendez-vous !

L'apparition de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, a encore une fois époustouflé l'assistance ! L'épouse du prince William était à ses côtés lors de la réception à la distillerie Clydeside à Glasgow pour les gagnants et finalistes du premier prix Earthshot en marge de la COP26 le 1er novembre 2021. Elle s'est montrée aussi chic et sophistiquée que décontractée, auprès de la famille royale, assurant à merveille son rôle. Quelques heures plus tôt, son mari et elle, toujours animés de leur bonne humeur anglaise, se trouvaient au sein d'une association de scouts, pour les sensibiliser au dérèglement climatique.

Au côté du prince Charles, de sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles et du Premier ministre Boris Johnson, Kate et William ont assisté à la remise de prix Earthshots. Cette récompense environnementale mondiale a été conçue par la fondation du couple pour encourager le changement et aider à réparer notre planète pour les dix prochaines années. Protéger et préserver la nature, l'air et l'océan, éliminer le gaspillage et lutter contre le changement climatique, tels sont les objectifs des lauréats des prix Earthshots qui seront remis tous les ans jusqu'en 2030.

Ce 1er novembre, ils ont eu la joie de rencontrer les lauréats en personne. Pour cet événement, la duchesse a choisi une tenue en crêpe de laine signée Eponine, d'un bleu royal et des souliers Rupert Sanderson. Ses cheveux attachés par un élégant chignon, elle était plus que glamour comme à son habitude, sans oublier son sens de l'humour. En effet, non loin de la chancelière allemande Angela Merkel ou encore du dirigeant canadien Justin Trudeau, Kate Middleton a fait rire les convives en plaçant sous le nez du prince un récipient avec des larves mortes, destinées à nourrir le bétail.

L'assistance a pu écouter et voir le message vidéo de la Reine Elizabeth II, enregistré le vendredi 29 octobre qui a urgé le monde entier de prendre des mesures pour sauver la planète. Sa santé fragilisée ces derniers jours, elle n'a pas pu se rendre à la COP26. Cependant, elle a souhaité tout de même rassembler ses forces pour délivrer ce puissant message, prouvant sa force incroyable à 95 ans.