Katrina Patchett, une Mère Noël amoureuse : elle met le paquet pour lancer les festivités avec son beau chéri

Le 20 octobre dernier, Katrina Patchett était de sortie pour un événement d'exception. Elle assistait à la soirée de lancement d'une capsule collector lancée par Lancôme et Richard Orlinski. Ce fut l'occasion pour elle d'officialiser sa nouvelle romance avec un charmant brun aux cheveux longs. Un homme qui se prénomme Kylian et dont elle est vraisemblablement inséparable.

Preuve en est, la danseuse de Danse avec les stars et son beau Kylian ont déjà lancé les festivités de fin d'année ensemble. Jeudi soir, ils ont en effet assisté à un premier "Noël entre copains" et ils n'ont pas manqué de s'habiller en circonstance. En effet, comme en témoignent quelques stories et une publication partagée au lendemain, ce vendredi, le couple s'est assorti pour passer une folle soirée. Si Kylian est resté dans un esprit bon enfant avec un pull de Noël rouge doté d'un cerf en plein milieu, Katrina Patchett l'a de son côté joué plus sexy. La jolie blonde Australienne s'est en effet transformée en Mère Noël moderne en enfilant une mini robe rouge et blanche agrémentée d'une grosse ceinture noire attachée à la taille pour mettre en valeur sa silhouette d'athlète (une tenue qui n'est pas sans rappeler celle que portait tout récemment Karine Le Marchand lors d'une soirée entre amis).

Sur les images, le couple apparaît par ailleurs uni et amoureux. Un bonheur qui se retranscrit également dans la légende de Katrina Patchett : "J'espère que vos fêtes se passent aussi bien que les miennes". "Que du bonheur pour vous Katrina", "Que vous êtes beaux", "Passez de belles fêtes", leur a-t-on souhaité en commentaires.