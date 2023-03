Kelly Vedovelli : Ce chroniqueur de TPMP "qui a tout tenté" pour sortir avec, en vain... révélations

Kelly Vedovelli et Maxime Guény ont rejoint l'équipe des chroniqueurs de Touche pas à mon poste en même temps. Depuis, les deux jeunes gens sont souvent taquinés sur le fait qu'ils pourraient éventuellement être en couple. Des rumeurs qui se sont peu à peu amplifiées au point d'être parfois au coeur des discussions sur le plateau. Il faut dire que, très amis, le chroniqueur et la DJ se sont souvent amusés à semer le trouble concernant leur relation...

Mais lors d'un Facebook Live avec nos confrères de Télé-Loisirs, diffusé en septembre 2018, le beau brun a tenu à remettre les choses au clair. "On forme un duo très sympa à l'antenne, on aime se dragouiller gentiment mais cela reste de l'amitié platonique. Je dirais même de la séduction amicale", a-t-il assuré. Néanmoins, Maxime Guény n'a jamais caché sa forte attirance pour la sublime blonde. Aussi, il admet avoir sérieusement essayé de la séduire durant les premiers mois de leur amitié. Malheureusement pour lui, Kelly Vedovelli ne semble pas avoir été réceptive à ses avances...

J'ai tout tenté

"L'an dernier, j'ai tout tenté. J'aurais voulu être en couple avec elle mais j'ai bien compris que la porte était fermée. Depuis la rentrée, c'est 'je t'aime moi non plus'", avait-il alors expliqué en riant.

Pour l'instant, les téléspectateurs n'ont plus trop l'occasion de voir les deux amis ensemble sur le plateau du célèbre talk-show. Si Kelly Vedovelli est quant à elle régulièrement présente, Maxime Guény lui, se fait bien plus discrets depuis plusieurs mois. En novembre 2019, le beau brun avait cependant annoncé avoir trouvé l'amour et être pleinement épanoui. "Ça va très bien. Je suis très amoureux. Ça fait quelques très bons mois. Mais il n'est pas bien d'officialiser les choses. Je n'expose pas ma vie privée car pour vivre heureux, vivons cachés. Je suis amoureux depuis plus d'un an peut-être. Et ça s'est fait ce week-end", confiait-il alors. Très discret sur sa vie privée en effet, Maxime Guény n'a depuis pas exposé sa compagne et on ignore même s'ils sont toujours ensemble.

Kelly Vedovelli quant à elle, est également très discrète mais assure être toujours célibataire.