Kendall Jenner : Beauté nocturne avec Gigi Hadid

Quand elles ne sont pas en voyage, en séance photo ou à une soirée mondaine, les top models profitent d'un répit bien mérité. Preuve en image avec Kendall Jenner et Gigi Hadid : mardi, les deux amies ont bravé le froid new-yorkais pour aller dîner.

En temps normal, Kendall Jenner réside à Los Angeles, avec toute sa famille. Elle séjourne à New York depuis le samedi 16 novembre 2019. La jolie brune de tout juste 24 ans (célébrés le 3 novembre 2019) y a encore été vue ce mardi 19 novembre. Kendall a rejoint son amie Gigi Hadid pour un dîner en tête-à-tête.

C'est au restaurant Carbone, situé dans le quartier de Greenwich Village, que Kendall et Gigi ont partagé un bon repas. Les deux jeunes femmes comptent parmi les nombreux clients prestigieux de l'établissement étoilé au Guide Michelin. Irina Shayk, l'acteur Ray Liotta et la chanteuse Bebe Rexha le fréquentent également.

Mardi soir, Kendall Jenner et Gigi Hadid s'étaient apprêtées pour ce date amical. En veste verte et pantalon noir en cuir, la grande soeur de Kylie Jenner a régalé les amoureux de style. Gigi portait un gilet et un t-shirt de la collection A-Cold-Wall* en collaboration avec Diesel, un jean gris et des bottes noires, tenue plus casual que la superbe robe crème Helmut Lang qu'elle avait portée aux Country Music Awards.