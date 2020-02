Kendall Jenner : Stylée en fluo, elle éclipse son amie Bella Hadid

Cette semaine, Kendall Jenner a fait une rare apparition sur un podium de défilé, à Londres. Elle a également profité de son séjour dans la capitale anglaise pour retrouver la ferveur des soirées de la Fashion Week. Vêtu d'un ensemble vert fluo scintillant, le top model a éclipsé son amie Bella Hadid, qui l'accompagnait...

Mardi 18 février 2020, Kendall, Bella et leur ami Luka Sabbat se sont rendus au Standard Hotel, où se déroulait une soirée post-BRIT Awards organisée par le label Sony. La grande soeur de Kylie Jenner souhaitait briller à tout prix. Pari réussi grâce à une tenue flashy composée d'un top à manches longues et d'un pantalon vert fluo. Un sac By Far et des sandales Amida Muaddi accessoirisaient son look du soir.

La veille (lundi 17 février 2020), Kendall faisait donc un come-back discret sur le podium d'un défilé de mode. La jolie brune de 24 ans a participé au show de la maison Burberry, qui a présenté sa collection automne-hiver 2020-2021 à l'Olympia London.

Gigi et Bella Hadid, ainsi qu'Irina Shayk figuraient également parmi les modèles castés. Naomi Campbell, Cate Blanchett et la rappeuse belge Shay en étaient les spectatrices stars.