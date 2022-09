Kendji Girac, Fabien Barthez et Paga réunis pour un match complètement fou !

Si vous vouliez voir des stars hier soir, c'est du côté de Nice qu'il fallait être ! C'est dans la ville du sud de la France que s'est tenue une rencontre pour la bonne cause au profit d'une très belle association, créée par l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille, Pascal Olmeta. Avec Un sourire, un espoir pour la vie, ce dernier s'engage en faveur des enfants atteints de cancer ou de maladie orpheline et pour récolter des fonds, il a organisé une très belle rencontre sportive qui s'est tenue dans le stade habituellement occupé par l'OGC Nice, l'Allianz Riviera. Une très belle enceinte dans laquelle les spectateurs ont pu assister à une rencontre entre anciens sportifs et stars des médias, dans une ambiance très bon enfant.

Un drôle de match puisqu'il a mélangé football et rugby et en même temps, vu les personnalités invitées, cela fait sens. Côté showbiz, on a notamment vu le chanteur à succès Kendji Girac, visiblement très à l'aise avec un ballon de rugby à la main. D'autres célébrités ont fait bonne impression pendant ce match, à l'image de Paga, la star de la télé-réalité, qui a mouillé le maillot pour l'association. Les anciens footballeurs étaient également bien représentés avec la présence de Fabien Barthez, au côté de son grand copain, Éric Cantona. Ce dernier était d'ailleurs venu accompagné de son fils, Emir, qui ressemble beaucoup à sa mère, Rachida Brakni (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Les légendes du rugby croisent celles du football

L'ancienne star de Monaco Ludovic Giuly et l'idole des Marseillais Jean-Pierre Papin complètent de plateau d'anciennes gloires du foot. Les fans de rugby n'étaient pas mal lotis non plus puisqu'on a pu voir Frédéric Michalak ou encore Sébastien Chabal en action. Le père de Romain Ntamack et légende du XV de France Émile Ntamack avait fait le déplacement, tout comme l'acteur Arnaud Ducret, très à l'aise sur la pelouse. L'humoriste Redouane Bougheraba ou encore Mokhtar qui s'est fait connaître dans TPMP étaient de la partie.

Un bel évènement auquel ont assisté Marlène Schiappa, l'actuelle secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'économie sociale et solidaire et de la Vie associative, ainsi qu'Éric Ciotti, le député de la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes.