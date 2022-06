Kheira Hamraoui revient pour la première fois sur son agression : 'J'ai bien cru que j'allais y rester...'

Cela devait être une belle soirée entre copines et joueuses du Paris Saint-Germain, mais cela a vite viré au cauchemar pour Kheira Hamraoui le 4 novembre 2021 lorsqu'elle rentre chez elle, à son domicile de Chatou (Yvelines). Raccompagné par sa coéquipière en club Aminata Diallo, la jeune femme de 32 ans est victime d'une très violente agression de la part de deux hommes cagoulés. "J'ai vécu une agression d'une violence inouïe. Deux inconnus cagoulés m'ont sortie de la voiture dans laquelle je me trouvais pour me tabasser à coups de barre de fer dans les jambes", raconte-t-elle aujourd'hui dans le journal L'Équipe.

J'étais complètement hagarde, perdue, déboussolée, et dépassée par les événements

Un moment terrible pour la joueuse de l'équipe de France, qui a bien cru que le pire allait lui arriver. "Ce soir-là, j'ai bien cru que j'allais y rester... Je hurlais de douleur. J'ai essayé de me protéger au maximum. Cette scène, pour moi, a duré cinq minutes. C'était insoutenable. J'en garde un souvenir très douloureux, très lourd", se remémore-t-elle aujourd'hui. Une agression extrêmement violente qui va marquer Kheira Hamraoui pendant plusieurs jours. "J'étais complètement hagarde, perdue, déboussolée, et dépassée par les événements. Il m'a fallu plusieurs jours pour refaire surface", poursuit la joueuse.

Une affaire qui a provoqué un véritable torrent médiatique avec l'implication de sa coéquipière Aminata Diallo, ainsi que la découverte de l'affaire extra-conjugale entre Kheira Hamraoui et Éric Abidal. Pourtant, c'est la toute première fois que Kheira Hamraoui décide de parler publiquement de cette affaire. Une longue attente qu'elle justifie aujourd'hui : "J'ai choisi de garder le silence car j'avais déjà besoin de me reconstruire. Ensuite, je ne voulais pas m'exprimer tant que la saison n'était pas terminée."

Très marquée par l'agression et le déchainement médiatique qui s'en est suivi, Kheira Hamraoui a donc décidé de s'exprimer pour la première fois en racontant dans le détail cette nuit d'horreur qui a tout changé pour elle.

