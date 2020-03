Khloe Kardashian : Confinée avec Tristan Thompson et en couple ?

Khloe Kardashian et Tristan Thompson, le retour ? Selon UsWeekly, les deux anciens amoureux ont décidé de se confiner ensemble pendant la quarantaine imposée par le gouvernement américain pour lutter contre le coronavirus. Parents de True (23 mois), Khloe avait quitté Tristan en février dernier après avoir découvert qu'il lui avait été infidèle. Le valeureux papa avait en effet "accidentellement" embrassé la meilleure amie de Kylie Jenner lors d'une soirée, Jordyn Woods.

Alors un an après cette trahison, Khloe serait-elle prête à pardonner le père de sa fille pour son infidélité ? Une source proche de Khloe confie au magazine : "Ce n'est pas vraiment quelque chose dont Khloe parle maintenant. C'est arrivé il y a un an, c'était difficile, mais elle a évolué. Elle a travaillé dur pour dépasser toute la négativité" rappelant également que son objectif principal est désormais "la coparentalité avec Tristan". Maman poule, Khloe souhaiterait "juste que True se sente aimée et ait ses deux parents dans sa vie."

Il fera toujours partie de sa vie

Malgré tout, ce confinement pourrait bien sûr être le terrain propice à d'éventuels rapprochements entre les deux parents. "Être en quarantaine fait que Khloe a un faible pour lui, et elle sait qu'il fera toujours partie de sa vie d'une certaine manière parce qu'il est le père de True".

En pleine quarantaine, Khloe a posté une image d'elle et de sa fille sur Instagram le 16 mars 2020. En légende, elle s'adresse à sa fille True : "La seule chose que tu dois te rappeler est combien ton père et moi t'aimons". De nombreux fans se sont alors interrogés sur une possible réconciliation entre les deux parents et l'un d'eux a alors commenté : "Cela signifie-t-il qu'ils se sont remis ensemble ?" Rapidement, Khloe a tenu à mettre les choses au clair en répondant (sans vraiment répondre) : "Cela signifie que ses parents l'aiment sans mesure". Alors, Khloe et Tristan seront-ils à nouveau ensemble à l'issue de ce confinement ? Le mystère reste entier...