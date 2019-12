Kim Kardashian : Etonnante dans une publicité décalée pour Uber

Kim Kardashian est apparue dans une publicité australienne du géant américain Uber il y a quelques jours. Etonnant quand on sait que la jeune femme prête rarement son image en dehors de l'univers de ses propres marques et créations. Et la star a su faire preuve d'autodérision dans cette publicité qui ne manque pas de faire sourire.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook