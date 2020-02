Kobe Bryant et Gianna réunis : le tombeau familial émouvant dévoilé

Kobe Bryant et sa fille Gianna (13 ans) reposent maintenant côte à côte, dans un tombeau familial situé au cimetière de Pacific View Memorial Park à Corona Del Mar, près Newport Beach (Californie), comme on peut le voir sur des photos dévoilées le 14 février 2020. La parution de ces clichés intervient après l'inhumation de Gianna et son père Kobe Bryant, tristement célébrée le vendredi 7 février 2020 au même cimetière.

Comme le rapporte le Daily Mail, des fleurs jaunes et violettes ont été "fraîchement plantées", couleurs des Lakers, équipe emblématique de la défunte légende du basket. Sur l'entendue de pelouse qui surmonte le tombeau, des fleurs en papier, des moulins à vent, symboles de la perte d'un enfant... Leur tombe n'est cependant pas encore gravée à leur noms. Ils ont été enterrés d'après la tradition chrétienne, eux qui étaient très croyants. Nos confrères britanniques indiquent que Kobe et Gianna s'étaient d'ailleurs rendus ensemble à l'église le jour même de leur mort, dans un terrible crash d'hélicoptère.

Une source indique également au Daily Mail qu'un emplacement de la sorte dans ce magnifique cimetière avec vue sur la mer est estimé à 450 000 dollars, auxquels il faut également rajouter le prix de la tombe elle-même et des fleurs. La fortune du regretté basketteur était estimée par les sites spécialisés entre 500 et 600 millions de dollars...

Vendredi 14 février 2020, Vanessa Bryant s'est exprimée sur Instagram, à l'occasion de la Saint-Valentin. "À celui qui est mon Valentin pour toujours, je t'aime tellement. Tu me manques tellement, c'était ta fête préférée. Je t'aime pour toujours. Je t'embrasse toi et Gigi au paradis. Joyeuse Saint-Valentin, mes bébés. Avec tout mon amour, votre boo-oo", a-t-elle écrit, partageant une vidéo d'elle dans les bras de son défunt mari, la chanson Tell Him de Lauryn Hill en fond sonore.