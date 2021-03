Koh-Lanta et les accusations de maltraitance animale : Denis Brogniart, agacé, réplique

C'est l'une des séquences les plus marquantes de ce premier épisode de Koh-Lanta, Les Armes Secrètes. Outre l'accident très douloureux d'Elodie ou encore l'élimination de Sylviane, c'est le candidat Arnaud qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et pour cause, ce maraîcher de 36 ans, qui a intégré l'équipe des rouges, a souhaité nourrir ses coéquipiers en allant à la pêche à la raie. Et c'est à coups de machette qu'il s'y est pris ! Heureusement pour l'animal, il a pu s'échapper à temps.

Cette séquence a fait bondir les défenseurs de la cause animale. L'association PETA s'est même insurgée devant une telle scène, dénonçant un acte de cruauté. "Il s'agit là de pratiques intolérables envers des êtres sensibles, qui, nous le savons bien, ressentent la peur et la douleur", a-t-il été partagé à travers un communiqué officiel.

Avant que la polémique n'enfle davantage, Denis Brogniart a réagi lors de son passage sur Sud Radio jeudi 18 mars 2021. L'animateur a fermement défendu le programme de TF1 qui fait son succès, niant toute tentative de "faire le show" aux dépens de nos amis les bêtes. "À un moment, il faut arrêter ça. On est dans une émission où ils n'ont rien et où on leur dit : 'Vous vous servez du milieu naturel pour vivre.' On ne fait pas le show. Koh-Lanta, c'est montrer ce qui se passe. La recherche de nourriture, ça en fait partie (...) Ils sont affamés", a-t-il rappelé. Denis Brogniart souligne au passage que les candidats qui s'aventurent à la pratique de la chasse ou de la pêche en ressortent souvent bredouilles. "Ce qui m'amuse, c'est que souvent, l'animal est bien plus fort que l'homme (...) Vous imaginez la faible chance, si vous êtes avec une machette, de tuer une raie...", a-t-il déclaré.

Ainsi pour le papa de quatre enfants, il y a un faux débat. "Les gens n'ont rien et ils doivent se débrouiller seuls. Si en plus on leur interdit de pêcher, ils vont manger quoi ? Du sable ? Je suis le premier à défendre la cause animale, mais dans ce cas-là, je pense qu'on est en dehors des clous et en dehors de ce qu'est la protection animale", a-t-il conclu.