Koh-Lanta : Maxime bientôt papa avec son compagnon grâce à une mère porteuse

Une grande nouveauté a fait son apparition en 2011 dans Koh-Lanta. Il s'agit du célèbre collier d'immunité, un bijou que tous les naufragés rêvent de trouver. Alors quand Maxime a fabriqué lors de cette édition un faux collier d'immunité, les téléspectateurs lui en ont beaucoup voulu et il a pendant longtemps été critiqué. Heureusement, de l'eau a depuis coulé sous les ponts. Le Belge, qui avait 20 ans à l'époque, a grandi et s'apprête à fonder une famille grâce à l'aide d'une mère porteuse. Il s'est confié à TV Mag.

Lui qui n'a plus jamais regardé Koh-Lanta et ne participerait pas à un All Stars si on le lui proposait (il a fait une "indigestion du programme") est heureux, voire soulagé, d'être retombé dans l'anonymat. Devenu formateur en droit du travail, il a aussi trouvé l'amour. "Au niveau privé, mon compagnon et moi-même allons être papa dans quelques jours. Nous avons vraiment hâte, nous préparons cet heureux événement depuis plusieurs mois", annonce-t-il. Deux grandes annonces donc : il est amoureux et bientôt père.

Maxime a ensuite expliqué avoir eu recours à une mère porteuse. Une démarche "beaucoup plus simple en Belgique, ne serait-ce que d'un point de vue juridique." Il poursuit : "Les actions de la Manif pour tous d'il y a quelques années m'avaient beaucoup touché. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Tout ce qui est adoption, gestation pour autrui et mariage homosexuel est passé depuis des années en Belgique sans même qu'on s'en rende forcément compte. J'ai l'impression que, chez nous, tout est assez bien ancré dans les moeurs et je n'ai jamais ressenti de difficultés."

Maxime n'est pas le seul candidat de Koh-Lanta qui va devenir papa. Alors que Claude est devenu père pour la deuxième fois en janvier, Teheiura le sera bientôt pour la 4e fois !

En ce qui concerne le programme, Koh-Lanta 2020 sera de retour le 21 février avec des anciens et des nouveaux participants. Une édition qui a également inclus dans son casting deux candidats de la saison annulée.