Lady Gaga en tenue léopard, apparition remarquée à Milan

Côté look, Lady Gaga n'est pas vraiment timide. Elle s'affiche constamment avec des tenues extravagantes, raffinées, surprenantes et parfois inattendues... Son apparition aux MTV Video Music Awards en 2010 - où elle est apparue sur scène dans une robe composée majoritairement de viande - en est d'ailleurs le parfait exemple. Ce samedi 12 novembre à Milan, l'artiste de 35 ans a conquis ses fans présents avec sa tenue 100% léopard.

Actuellement dans la ville italienne pour la promotion du film House of Gucci - en salles françaises le 24 novembre prochain et dans lequel elle incarne le personnage de Patrizia Reggiani, - Lady Gaga était très attendue à la sortie de son hôtel. Avec sa tenue à imprimé léopard et qui marque sa silhouette à la perfection (voir diaporama), l'actrice et musicienne est apparue divine face à ses fans. Munie d'un sac a main blanc et avec des talons beiges unis, Lady Gaga n'a omis aucun détail.

Le 9 novembre dernier, c'était à l'Odeon Luxe Leicester Square de Londres en Angleterre que celle qui a récemment dévoilé son album Chromatica a également fait fureur. Vêtue d'une robe violette en voile, virevoltante, griffée par la célèbre marque italienne, la chanteuse avait également dévoilé sous son impressionnante tenue des boots aux talons immenses et des bas résilles. Une apparition qui avait fait de l'ombre aux autres membres du casting, comme Camille Cottin et même Salma Hayek.

Un tournage mémorable

Actuellement en pleine promotion du film de Ridley Scott, Lady Gaga a cependant un amer souvenir du tournage. Alors en plein séjour en Italie - où se tournait la plupart des scènes du biopic -, cette dernière avait appris que deux de ses bouledogues avaient été enlevés. Sans compter que les ravisseurs avaient également agressé son garde et son dog-sitter à main armée. Lors des faits, le dog-sitter s'était fait tirer dessus et a été ensuite hospitalisé. Une grande récompense de 500 000 dollars avait été promise à la personne qui ramènerait les animaux sains et saufs. Depuis, les deux chiens ont été retrouvés et restitués à la chanteuse.