Lady Gaga laisse entrevoir sa culotte dans les rues de New York

Un coup de vent et hop, c'est le drame. Alors qu'elle se rendait tranquillement en robe fendue sur le plateau de l'émission The Late Show with Stephen Colbert, le lundi 15 novembre 2021, Lady Gaga a été victime d'un léger accident météorologique. A moins qu'elle ne soit allée un peu trop loin en faisant virevolter sa sublime tenue noire signée par la Maison Valentino ? Toujours est-il qu'en faisant crépiter les flash, la chanteuse et comédienne a été photographiée, la culotte à l'air, en pleines rues de New York. Oups.

Lady Gaga est actuellement en pleine tournée promotionnelle pour son rôle dans le film House of Gucci. Il est donc peu étonnant de la voir de passage dans tous les talk-show américains ! Le 24 novembre 2021, la France pourra enfin la découvrir, actrice, dans la peau de Patrizia Reggiani, la femme reconnue coupable d'avoir organisé le meurtre du créateur de mode Maurizio Gucci. Le long-métrage de Ridley Scott, qui met également en scène Adam Driver, Jared Leto, Camille Cottin ou encore Salma Hayek, a été présenté en avant-première à deux pas de chez nous, à Londres, en Angleterre. Patience, patience...

Décidément, Lady Gaga veut se faire un nom dans le monde merveilleux du septième art, et elle ne lâchera rien ! Alors qu'elle vient de sortir une version remixée de son album Chromatica, la belle artiste de 35 ans confirme qu'elle a sa place, plus que jamais, sur grand écran. La planète Terre l'avait déjà adorée, en 2018, dans A star is born de Bradley Cooper - et notamment pour avoir chanté Shallow. En mêlant sa passion pour la musique country à celle qu'elle nourrit pour l'acting, Stefani Germanotta avait misé sur le bon cheval. Aujourd'hui, c'est son amour pour la mode qu'elle lie à ses capacités scéniques pour un résultat détonnant. Culotté... mais payant !

Retrouvez Lady Gaga dans le film House of Gucci, de Ridley Scott, au cinéma dès le 24 novembre 2021.