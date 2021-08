Lady Gaga : Look improbable en plein été dans les rues de New York

Jamais la dernière pour s'afficher dans de folles tenues vestimentaires, Lady Gaga a de nouveau fait le show samedi 31 juillet 2021, à New York. La star âgée de 35 ans a été vue sortant de Radio City Music Hall chaudement vêtue malgré les fortes températures.

Lady Gaga, qui doit se produire les 3 et 5 août sur la mythique scène de cette salle bien connue des new-yorkais en duo avec Tony Bennett, était photographiée après une soirée de répétitions. Et l'interprète des tubes Bad Romance, Born This Way ou encore Shallow était inratable. Et pour cause : elle avait opté pour une tenue violette signée Valentino, de la collection haute-couture automne-hiver 2021. Lady Gaga était ainsi recouverte d'une robe cape sans manches descendant aux cuisses et couvrant l'intégralité de son crâne. Un look complété avec des lunettes de soleil XXL et une coiffe tout autant impressionnante en grandes plumes violettes. De quoi lui tenir chaud alors que l'été new-yorkais est traditionnellement suffocant.

Lady Gaga, qui multiplie les apparitions dans la Grosse pomme, va donc enchanter ses fans en musique alors qu'elle a terminé il y a peu le tournage de son prochain film. La star est attendue comme une des têtes d'affiche de House of Gucci, dont plusieurs scènes ont été tournées en Italie ; lors de ce séjour de travail, elle avait appris avec effroi que son dogsitter s'était fait tirer dessus et ses chiens volés, puis retrouvés.

Plusieurs extraits de ce film, qui met aussi en vedette Adam Driver, Camille Cottin ou encore Salma Hayek, ont été diffusés en ligne.