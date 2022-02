Laeticia Hallyday et Jalil Lespert enlacés : jolie photo souvenir... signée Joy !

Depuis plus d'un an maintenant, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert filent le parfait amour. Partageant leur temps entre la France, Los Angeles et Saint-Barthélémy, les amoureux relaient régulièrement des photos et vidéos de leurs aventures, tantôt à deux, tantôt avec leurs enfants respectifs. Alors qu'il profite d'une virée à New York avec sa chère et tendre, le comédien et réalisateur s'est saisi de son compte Instagram pour dévoiler une jolie photo souvenir.

Le 1er février 2022, Jalil Lespert a surpris ses abonnés en partageant une photo datant d'il y a un an : un cliché sur lequel il apparaît en plein câlin avec sa célèbre compagne depuis un salon de thé Ladurée. Cette photo de couple est d'autant plus intime qu'elle a été prise par Joy, 13 ans, la plus jeune fille de Laeticia et Johnny Hallyday. D'autres portraits signés Joy pourraient faire leur apparition sur les réseaux sociaux prochainement puisque l'adolescente était ces derniers jours à New York avec sa mère et son nouveau beau-père. Jade (17 ans), la grande soeur de Joy, était aussi du voyage, ainsi qu'Aliosha le fils de Jalil.