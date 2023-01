Laly Meignan : Le père d'un de ses enfants a joué dans Les Vacances de l'amour

Bon anniversaire Laly Meignan. Ce jeudi 5 janvier 2023, l'actrice fête ses 55 ans. Une célébration dont elle profitera à coup sûr avec ses enfants. Et le papa de l'un d'eux a déjà joué dans Les Vacances de l'amour à ses côtés.

C'est en remplacement de Cathy Andrieu que Laly Meignan a fait son arrivée dans Hélène et les garçons en 1992. Et très vite, son personnage a conquis le coeur des téléspectateurs. Son caractère bien trempé et son humour ont fait mouche et lui ont permis de rempiler dans Le Miracle de l'amour (1995-1996), Les Vacances de l'amour (1996-2007) et enfin Les Mystères de l'amour depuis 20211. Une belle carrière pour celle qui se destinait au mannequinat au départ. "Les gens ont tendance à penser que ce qu'ils voient à la télé est vrai. En général, on me demande si je ressemble à mon personnage, si je suis un peu fofolle par exemple. Je leur dis que non, que c'est un rôle de composition. Je ne suis pas voyante, je ne suis pas loufoque, je ne pique pas les petits amis des autres... Je suis plutôt secrète. Je suis juste un peu bordélique", confiait-elle à Télé Loisirs.

Côté vie privée, Laly Meignan est tout aussi comblée. En 2000, elle a découvert les joies de la maternité avec Milan, fruit de son ancien mariage avec l'acteur réalisateur Nicolas Filali. Le visage de ce dernier dira sans doute quelque chose aux fans des Vacances de l'amour. En effet, il a joué dans la série à succès, tournée aux Antilles. Il s'était mis dans la peau de Pierre, le fiancé de Jeanne, dans la saison 1.

Laly Meignan en couple ?

Leur histoire d'amour n'a toutefois pas duré. Et c'est ensuite dans les bras du photographe Patrick Canigher qu'elle a filé le parfait amour. De cette union est née son deuxième fils Liam (en 2007). Mais depuis, Laly Meignan et le père de l'enfant sont séparés. Une nouvelle qu'elle avait annoncée en 2020, à l'occasion d'une interview pour Public. "Je suis séparée de mon mari depuis trois ans. J'ai un nouveau chéri depuis deux ans et demi. Il a une profession très sérieuse, en dehors de mon univers. Nous nous sommes rencontrés en parlant équitation. Il monte à cheval. Nous vivons à la campagne", révélait-elle. Etant très discrète en ce qui concerne sa vie privée, on ne sait pas si aujourd'hui, le mystérieux homme et elle forment toujours un couple. Si tel est le cas, nul doute qu'il lui concoctera une belle petite soirée pour son anniversaire.