Lannick Gautry (Vise le coeur) : Cette célèbre actrice avec qui il a vécu une histoire d'amour

Il est la tête d'affiche, avec Claire Keim, de Vise le coeur. Alors qu'un nouvel épisode est diffusé sur TF1 ce jeudi 15 septembre, c'est l'occasion de revenir sur la vie sentimentale de Lannick Gautry. Ce que l'on sait c'est que l'acteur de 46 ans est papa de deux filles, de 8 ans et deux ans et demi. Si l'on ignore l'identité de la ou des mères de ses enfants, on sait que le comédien a eu une relation avec une célèbre actrice : Louise Monot. En effet, il y a quelques années, en 2010, le couple prenait la pose main dans la main, à quelques évènements, et s'affichait dans les tribunes de Roland-Garros officialisant ainsi cette belle romance.

Une histoire d'amour sur laquelle aucun des deux acteurs, qui ont partagé l'affiche dans Plan de table, ne s'est épanché. La love story a pris fin dans la même discrétion. Comme rapporté par Télé Star, Lannick Gautry aime les relations longues, place la fidélité comme valeur essentielle d'un couple et n'est pas spécialement pour le mariage. Il admet néanmoins qu'il ferait une concession par amour. Aujourd'hui, il est toujours aussi discret concernant sa vie privée. Dans Télé Star, le 5 septembre dernier, la star de Vise le coeur confiait seulement : "Simplement, je ne triche pas, j'habite à la campagne dans un village de trente-quarante habitants." Et parlait de ses filles. "Avec mes filles de deux ans et demi et bientôt huit ans. C'est une sacrée aventure de porter de jeunes êtres dans l'existence", a-t-il fait savoir.

Louise Monot, maman de deux filles

De son côté, Louise Monot est aussi maman de deux filles. L'actrice de OSS 117 : Rio ne répond plus, et son compagnon, l'acteur Samir Boitard ont accueilli une petite fille prénommée Selma, en octobre 2020. "Just arrived ! Selma", avait légendé Louise Monot. Leur aînée Lila, a 6 ans. Louise Monot et Samir Boitard, tous deux comédiens, ont eu la chance de pouvoir travailler ensemble, sur le tournage du téléfilm Mémoire de sang (France 3), en 2018. "Notre complicité a finalement apporté beaucoup de naturel à nos personnages. Et puis, pour une fois que nous étions sur le même tournage, nous avions notre fille de 2 ans avec nous. Nous étions en famille. L'avantage, au moins, c'est qu'il n'y a aucune gêne pour les scènes de baisers", avait confié la comédienne à Télé 7 Jours.