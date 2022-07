Laure Manaudou, casquette à l'envers et tout sourire : rare apparition avec Jérémy Frérot, après le drame

Retour au calme pour Laure Manaudou et son époux Jérémy Frérot, papa de ses deux pus jeunes enfants, Lou (3 ans), et leur petit dernier dont le prénom n'a jamais été révélé. Les incendies désormais maîtrisés, le couple en a profité ce lundi 25 juillet 2022 pour relâcher la pression autour d'un plateau de fruits de mer au bord du bassin d'Arcachon. "J'aime mon bassin !" a écrit le chanteur en story Instagram, en partageant une vidéo du festin, les pieds dans le sable et entouré de ses amis. Il a également pris le soin d'identifier le bar Le Pestacle, restaurant de Jérémy Frérot, qui a probablement préparé ce petit pique-nique improvisé sur la plage.

De son côté, la nageuse, également maman d'une petite mais déjà immense Manon, fruit de ses amours avec Frédérick Bousquet, a publié deux clichés d'elle, le premier dans un look décontracté (casquette à l'envers, pull et short) en train de sourire à la caméra et le second en train de contempler le bassin, de dos. Sauf que cette-fois-ci, les flammes n'étaient plus là... Ce qui fait toute la différence avec la story partagée par son conjoint la semaine dernière jour pour jour, sur laquelle on l'aperçoit également de dos en train de constater les dégâts, les bras croisés, sans avoir aucune mainmise sur la situation. "Je regarde le bassin brûler, impuissant", écrivait-il.

"Peur de ne jamais se révéiller"

Pour rappel, le couple habite à proximité du bassin depuis plusieurs années désormais, avec leurs enfants. C'est donc le coeur déchiré qu'ils ont assisté à la mise à mal de cet endroit si symbolique pour eux. "Mon resto préféré parti en fumée" a notamment écrit la sportive sur ses réseaux sociaux après avoir appris que le restaurant La Salie Sud, qu'elle semblait affectionner tout particulièrement, a été ravagé par les flammes.

La situation est devenue tellement critique que le couple a été contraint d'évacuer sa maison, le temps que les flammes s'estompent. "Hier, depuis le chemin qui mène à chez moi, je voyais les flammes de la forêt, cela grossissait et cette nuit, on a dû évacuer, il y avait trop de fumée, c'était intenable, raconte-t-il au journal Le Parisien, encore choqué. Cela rentrait dans la maison, impossible de s'endormir, on a eu peur de s'intoxiquer et de ne jamais se réveiller".

Heureusement, tout semble désormais sous contrôle depuis. Ce pique-nique était certainement une façon pour les deux amoureux de signer la fin de ce calvaire !