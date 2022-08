Laurent Delahousse marqué par son mariage qui a capoté : une désillusion devenue "une envie de revanche"

On l'imagine tellement au bras d'Alice Taglioni qu'on a dû mal à le réaliser... mais Laurent Delahousse a bel et bien un passé sentimental. C'est auprès de sa douce qu'il souffle ses 53 bougies le 30 août 2022, certes, ou encore avec elle qu'il a passé ses vacances au Portugal, mais le présentateur a, par le passé, eu d'autres compagnes. On lui connait notamment une belle romance avec la journaliste Florence Kieffer, la mère de ses deux filles Liv-Helen - née en 2005 - et Sacha - née en 2008. Ce que l'on sait moins, c'est que la star de 20h30 le dimanche a failli se marier, dans sa jeunesse.

Cette histoire lui a donné une envie de revanche

Le projet a, hélas, été annulé par un membre de la famille de sa promise. C'est le Journal du dimanche qui le rappelait, fin 2017, en évoquant cette déception amoureuse. "On en est aux fiançailles quand le futur beau-père, patriarche d'une de ces grandes dynasties du Nord, réalise que le jeune Laurent n'est pas assez bien né, racontait-on dans les colonnes du journal. 'Cette histoire lui a donné une envie de revanche', estime un camarade. L'intéressé considère seulement qu'elle a précipité son envie de quitter Amiens. 'Avoir une vie installée me terrifiait'."

Tout est bien qui finit bien pour Laurent Delahousse, qui a croisé la route d'Alice Taglioni lors d'une interview sur le plateau du journal télévisé de France 2. En couple depuis plusieurs années, ils ont même concrétisé leur amour, à deux reprises, en accueillant une petite Swann le 7 février 2016, d'abord, puis un garçon prénommé Lino, né en décembre 2019, ensuite. Pour autant, les amoureux ont fait le choix de la discrétion et ne s'affichent ensemble qu'en de très rares occasions. Il aura fallu attendre un évènement spécial pour que Laurent Delahousse ne fasse une exception. Le 26 juillet dernier, il avait partagé une photo de sa compagne, pour son anniversaire - 46 ans -, sous laquelle il avait écrit "Happy Birthday my love". Des mots rares, certes, mais si forts...