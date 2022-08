Laurent Ruquier : Son compagnon Hugo Manos méconnaissable, incroyables photos

En février 2022, Hugo Manos (33 ans) officialisait pour la première fois son couple avecLaurent Ruquier (59 ans) sur le plateau de TPMP. Influenceur d'origine franco-grecque révélé en 2017 en tant que parrain des candidats de l'émission de télé-réalité Les Vacances des Anges 2 : Bienvenue chez les Grecs, le beau brun est coach sportif et est dirige l'enseigne sportive spécialisée dans l'électro-stimulation Heroes Electrostimulation.

Sur Instagram, le jeune homme arborait un look très différent il y a quelques années. S'il porte actuellement une belle et longue chevelure brune, souvent domptée en un petit chignon haut, Hugo Manos s'affiche avec plusieurs coiffures qui semblent toutes lui aller à ravir. Cheveux très courts, dégradés, barbe, mèches et franges en 2014, Hugo semble avoir tout essayé y compris le look bad boy avec blouson en cuir, et bonnet. "Alone in Aulnay sous bois", écrit-il en légende d'un cliché pris il y a plus de dix ans. Sur une autre photographie prise en juillet 2013, Hugo Manos s'affiche torse nu, en caleçon sur une terrasse en train de fumer une cigarette.