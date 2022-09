Léa Salamé : Qui est son célèbre ex Olivier Guez, qu'elle soutient toujours discrètement

Léa Salamé est aux commandes ce samedi de la nouvelle émission de France 2 intitulée Quelle époque ! La journaliste de 42 ans est accompagnée de Christophe Dechavanne et de Philippe Caverivière. Après avoir été la coanimatrice de l'émission On est en direct aux côtés de Laurent Ruquier, Léa Salamé devient ainsi la nouvelle animatrice des samedis de fin de soirée de France 2.

Côté vie privée, cela fait maintenant six ans que Léa Salamé partage la vie de l'essayiste et homme politique Raphaël Glucksmann. Ils ont un fils Gabriel né le 12 mars 2017. Avant cela, la journaliste partageait la vie d'un autre écrivain également journaliste : Olivier Guez. Ce dernier a officié en tant que journaliste pour des grands titres internationaux et rédigé des ouvrages sur l'histoire contemporaine. Un homme assurément très cultivé !

C'est la personne qui me supporte tous les jours

En décembre 2015, Léa Salamé, qui jouissait d'une certaine notoriété grâce à son rôle de chroniqueuse dans On n'est pas couché présentée par Laurent Ruquier sur France 2, était alors sacrée Femme en or dans la catégorie Médias. Quelques jours auparavant, la jeune femme avait reçu le prix Philippe-Caloni en tant qu'intervieweuse de l'année. Lors de son discours suite à son sacre en tant que Femme en or, Léa Salamé avait adressé ses remerciements à Laurent Ruquier, Patrick Cohen et son compagnon de l'époque Olivier. "C'est la personne qui me supporte tous les jours et qui ne comprend pas pourquoi je me réveille à 5 heures du matin, pourquoi je travaille autant, pourquoi je croule sous le travail, qui ne comprend pas pourquoi on ne va pas plus souvent se promener, voir les églises en Italie ou se balader à Buenos Aires. C'est pour ça chéri, c'est parce que je suis addict à mon métier et que j'aime ça par-dessus tout", avait-elle déclaré au micro.

Loin d'être en mauvais terme avec son ex, Léa Salamé a continué à soutenir Olivier Guez tout en restant dans la discrétion. Le 28 avril 2020, alors que la France était confinée, elle a partagé sur Twitter un article du Point sur le nouveau livre d'Olivier Guez intitulé La Disparition de Josef Mengele avec ce petit mot : "Mélancolie du voyage, beau texte d'Olivier Guez dans Le Point."